IAG prevede significativa generazione di free cash flow nel 2024

International Consolidated Airlines Group

(Teleborsa) -(IAG), gruppo che controlla le compagnie aeree British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, ha chiuso il 2023 con unal lordo degli oneri straordinari pari a 3.507 milioni di euro, significativamente superiore rispetto all'anno prima e superiore al 2019 (2022: 1.247 milioni di euro; 2019: 3.253 milioni di euro). Ilè stato dell'11,9% (2022: 5,4%), grazie al programma di trasformazione. Isono stati pari a 29.453 milioni di euro, rispetto ai 23.066 milioni di euro del 2022. La fortedi 1,3 miliardi di euro ha prodotto un bilancio solido, con un rapporto debito netto/EBITDA prima delle voci straordinarie di 1,7 volte (2022: 3,1 volte), inferiore all'obiettivo di 1,8 volte nel corso del ciclo."Nel 2023, IAG ha più che raddoppiato il proprio margine operativo e i profitti rispetto al 2022, ha generato un eccellente flusso di cassa libero e ha rafforzato la propria posizione patrimoniale, recuperando capacità per", ha commentato il"Nel 2024 metteremo in atto la nostra strategia, creando valore a lungo termine nel business - ha aggiunto - Ci concentreremo sul rafforzamento delle nostre attività principali delle compagnie aeree e sullo sviluppo di IAG Loyalty e delle nostre altre opportunità di crescita asset-light, e lo faremo operando in un solido quadro finanziario e di sostenibilità. Le nostre compagnie aeree operano nei mercati più grandi e attraenti a livello globale e, migliorare l'esperienza del cliente e supportare la realizzazione di una crescita sostenibile e margini di livello mondiale".IAG ha "" con fiducia in una significativa generazione di free cash flow; un'allocazione disciplinata del capitale che manterrà il bilancio solido; ed è impegnata nella creazione di valore sostenibile per gli azionisti e nei rendimenti finanziari.