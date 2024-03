Da aprile, niente più notizie di Facebook in Usa e Australia

(Teleborsa) -, la sezione dedicata alle, senza la prospettiva di futuri accordi commerciali e senza ulteriori sviluppi di prodotti specifici per gli editori di notizie. Questa decisione è stataLanciata nel 2019, questa sezione è già stata disattivata lo scorso anno in Francia, Germania e Regno Unito. "La decisione - spiega la società - fa parte di uno sforzo continuo per allineare meglio i nostri investimenti ai prodotti e ai servizi che le persone apprezzano di più. Sappiamo che le persone non vengono su Facebook per notizie e contenuti politici: vengono per connettersi con le persone e scoprire nuove opportunità, passioni e interessi. Come abbiamo già spiegato nel 2023,Meta ha precisato che queste modifiche non influenzeranno altri servizi e prodotti offerti da Facebook in questi Paesi, consentendo alle persone di continuare a visualizzare collegamenti ad articoli di notizie. Gli editori manterranno l'accesso ai propri account e pagine come qualsiasi altro utente.Questa decisione di Meta, dopo aver annunciato l'intenzione di interrompere i pagamenti agli editori australiani per la pubblicazione di notizie sui suoi siti. Il, ha espresso forte disappunto per la decisione di Meta, definendola "insostenibile" e segnalando provvedimenti contro il colosso tech. "E' assolutamente critico che i media siano in grado di funzionare e di essere adeguatamente finanziati", ha aggiunto. "E' disonesto che una compagnia possa profittare da investimenti altrui e non solo investimenti di capitale, ma del lavoro di giornalisti. E' un'inadempienza dell'impegno assunto, per la sostenibilità dei mezzi di informazione australiani".Il 'Codice contrattuale per i news media' è stato introdotto tre anni fa come mezzo per obbligare entità come Facebook e Google a compensare gli editori per la riproduzione di notizie. Le due reti avevano sottoscritto nel 2021 una serie di accordi con editor, inclusi la radio-TV nazionale Abc, Guardian Australia, News Corp Australia, Seven West Media e Nine Entertainment, casa madre dei quotidiani Sydney Morning Herald e The Age di Melbourne.