Danieli, utile semestrale sale a 98,8 milioni di euro

Danieli

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, ha chiuso laal 31 dicembre 2023 cona 2.072,1 milioni di euro (+11% rispetto allo stesso periodo del 2022), una 160,6 milioni di euro (+10%) e una 98,8 milioni di euro (+33%).I risultati del primo semestre 2023/2024 confermano le previsioni di un calo di redditività nella produzione di acciaio () e di un miglioramento nella progettazione e fornitura di impianti siderurgici (), si legge nella nota sui conti.Le due attività: il consumo di acciaio cala immediatamente nella fase down, mentre crescono le opportunità per il Plant Making grazie agli ottimi risultati di bilancio che i produttori di acciaio hanno realizzato nella fase up, risultati che consentono di investire per migliorare la competitività anche nella produzione di green steel.Danieli afferma che è presumibile che isarannoe per il gruppo continui la compensazione tra i risultati delle due attività di steel e plant making consentendoci di confermare le previsioni di chiusura dell’esercizio 2023/2024 e di configurare quelle per l’esercizio 2024/2025 che hanno l’obiettivo di mantenere e possibilmente migliorare i risultati previsti per questo esercizio.Ilrisulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto e ammonta, al 31 dicembre 2023, a 6.034 milioni di euro (di cui 331 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a 6.200 milioni di euro al 30 giugno 2023 (di cui 369 milioni di euro per acciai speciali), senza includere pure alcuni importanti contratti già sottoscritti ma non ancora entrati in vigore in attesa di perfezionare il pacchetto finanziario correlato.Ildel gruppo al 31 dicembre 2023 è di 10.054 unità, di cui 1.594 impegnate nel settore Steel Making e 8.460 unità nel settore Plant Making, aumentato di 322 unità rispetto al numero di 9.732 dipendenti al 30 giugno 2023.