INPS, arriva la procedura semplificata per la domanda di pensione anticipata

(Teleborsa) - L'Inps ha implementato ilal fine di semplificare la presentazione dell'istanza, per tutti coloro che raggiungano. Lo si legge in una nota.L’utente può accedere alladirettamente dal sito ufficiale. Dopo l’autenticazione con SPID o CIE, bisogna selezionare la voce "" e successivamente "Pensione anticipata": una procedura semplificata guida alla compilazione dei campi, alcuni dei quali già precompilati con i dati e le informazioni in possesso dell’Istituto.Oltre che direttamente sul sito dell’Inps, le domande possono essere presentate, come di consueto, utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge oppure chiamando il Contact Center Integrato.