MAIRE, acquistate 960 mila azioni proprie

Maire Tecnimont

l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 19 ed il 21 marzo2024 inclusi, complessivamente(corrispondenti allo 0,292% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 7,135 euro, per unpari aIn seguito agli acquisti effettuati, al 22 marzo MAIRE detiene 1.083.086 azioni proprie.In Borsa, oggi, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,54% sui valori precedenti.