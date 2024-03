Banca Generali, depositate le liste per la nomina del CdA

Banca Generali

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha comunicato che sono stateper la nomina del Consiglio di Amministrazione e 2 liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per l'convocata per il giorno 18 aprile 2024 (in prima convocazione) e, occorrendo, il 19 aprile 2024 (in seconda convocazione).Lapresentata da, titolare direttamente e indirettamente di complessive 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale sociale, per il rinnovo del CdA è composta da: 1. Cangeri Antonio 2. Mossa Gian Maria 3. Caltagirone Azzurra 4. Caprio Lorenzo 5. Cocco Roberta 6. De Falco Alfredo Maria 7. Simioni Anna 8. Zunino Cristina 9. Possa Monica Alessandra.Lapresentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali sotto l'egida di, titolari complessivamente di 2.553.841 azioni, rappresentative del 2,18554% del capitale sociale, è composta da: 1. Ciocca Paolo 2. Burberi Chiara Damiana Maria 3. Romanin Jacur Roberto.