Gallerie d'Italia, Milano: ultimi giorni per visitare la grande mostra dedicata a Moroni

(Teleborsa) - Fino a, sarà possibile visitare la grande mostra "" a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino, dedicata alriconosciuto tra i maggiori ritrattisti del Cinquecento europeo.La mostra, aperta lo scorso novembre nell’ambito delle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e realizzata in partnership con Accademia Carrara di Bergamo e Fondazione Brescia Musei, ha registrato undi pubblico e della critica nazionale e internazionale.: "L’apprezzamento costante dimostrato in questi mesi per la mostra dedicata a Moroni ci permette di offriredi un grande pittore del Rinascimento italiano. Il successo del progetto che sta per concludersi conferma, ancora una volta, la serietà del lavoro die l’importante contributo alla proposta espositiva di Milano, con iniziative che coinvolgono per bellezza e originalità".L’esposizione, la più completa che sia mai stata realizzata dedicata a Giovan Battista Moroni, presenta oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature, ma soprattutto dipinti provenienti da prestigiosi musei internazionali quali la National Gallery di Londra, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, Gemaldegalerie – Staatliche Museen di Berlino, il Musée du Louvre, il Museo Nacional del Prado, la National Gallery of Art di Washington e il Philadelphia Museum of Art.di Lotto, Moretto, Savoldo, Anthonis Mor, Tiziano, Veronese e Tintoretto. Tra le opere in mostra anche 'Il sarto', proveniente dalla National Gallery di Londra, considerato il dipinto più iconico di Moroni.Domenica 31 marzo 2024, giorno di Pasqua, il museo aprirà regolarmente dalle 09:30 alle 19:30. In occasione del finissage della mostra, è prevista una apertura straordinaria e gratuita lunedì 1° aprile, dalle 09:30 alle 19:30, per consentire l’accesso libero all’esposizione, che si conclude a pochi giorni dalla prima domenica del mese tradizionalmente gratuita.