Merck & Co corre grazie a via libera della FDA a farmaco ipertensione

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta al Nyse a 130,4 dollari, con un aumento del 3,89%, dopo i via libera Food and Drug Administration ad un farmaco per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 132,2 e successiva a quota 135. Supporto a 129,4.L'Authority americana di controllo sui farmaci ha approvato la terapia con Winrevair, contro l'ipertensione polmonare arteriosa, che colpisce almeno 40mila persone negli Stati Uniti, con una mortalità del 43% a cinque anni.L'approvazione aggiunge un altro potenziale farmaco di successo al portafoglio del colosso farmaceutico. Winrevair avrà un prezzo di listino di 14.000 dollari per fiala, che si tradurrebbe in una spesa media di 238.000 dollari all'anno.