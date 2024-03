Renault vende il 2,5% delle azioni Nissan per un massimo di 362 milioni di euro

Renault

(Teleborsa) - Dopo una prima vendita di azioni Nissan il 13 dicembre 2023,ha annunciato una, che rappresentano circa ilNissan.Questa vendita di circa il 2,5% del capitale Nissan è il risultato dell'esercizio da parte di Nissan del suo diritto di prima offerta per l'acquisto di 100.242.900 azioni Nissan a seguito di una comunicazione del Gruppo Renault che esprimeva l'intenzione di vendere 280.690.000 azioni Nissan (che rappresentano).Questa vendita sarà attuata comeannunciato da Nissan il 27 marzo 2024. Nissan ha inoltre annunciato la sua decisione diche avranno un effetto positivo per gli azionisti di Nissan.Ipotizzando un numero massimo di 100.242.900 azioni Nissan vendute ad un prezzo di ¥ 593,4, questa vendita comporterebbe, alla data della transazione, un, che migliorerebbe la posizione finanziaria netta di cassa automobilistica di Renault.Questa operazione "consentirà unae sosterrà la determinazione del Gruppo a tornare a un rating investment grade", si legge in una nota.