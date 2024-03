Yellen (USA): eccesso di capacità in Cina distorce prezzi e produzione globale

(Teleborsa) - "Stiamoche pongono. Il presidente Biden è impegnato a fare tutto il possibile per proteggere le nostre industrie dalla concorrenza sleale". Lo ha detto il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti,, durante la visita a un impianto di produzione di celle solari aveva chiuso nel 2017 sotto la pressione di "importazioni a basso costo che hanno inondato il mercato" e che ha riaperto grazie al sostegno dell'Inflation Reduction Act (IRA) voluto dall'amministrazione Biden"In particolare, sono preoccupata per le ricadute globali derivanti dall'- ha detto Yellen - In passato, in settori come l'acciaio e l'alluminio, il sostegno del governo cinese ha portato a sostanziali investimenti eccessivi e a un eccesso di capacità che le aziende cinesi cercavano di esportare all'estero a prezzi bassi. Ciò ha mantenuto la produzione e l'occupazione in Cina, ma ha costretto l'industria nel resto del mondo a contrarsi. Ora assistiamo allo sviluppo di capacità in eccesso inagli ioni di litio".Secondo l'economista, "l'eccesso di capacità produttiva della Cina distorce i prezzi globali e i modelli di produzione e danneggia le imprese e i lavoratori americani, così come le imprese e i lavoratori di tutto il mondo. Le sfide per le singole imprese possono portare a, con un impatto negativo sulla resilienza economica globale. Queste sono preoccupazioni che sento sempre più spesso provenienti dalle controparti governative dei paesi industrializzati e dei mercati emergenti, così come dalla comunità imprenditoriale a livello globale".Yellen ha sottolineato che per lei e il presidente Biden è "importante che le aziende e i lavoratori americani possano competere in condizioni di parità". "Abbiamo sottolineato l'eccesso di capacità nelle precedenti discussioni con la Cina e ho intenzione di- ha detto - Trasmetterò la mia convinzione che l'eccesso di capacità comporta rischi non solo per i lavoratori e le imprese americane e per l'economia globale, ma anche per la produttività e la crescita dell'economia cinese, come la stessa Cina ha riconosciuto nel suo Congresso nazionale del popolo questo mese. E farò pressione sulle mie controparti cinesi affinché adottino le misure necessarie per affrontare questo problema".