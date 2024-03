Syngenta ritira il progetto di IPO sulla Borsa di Shanghai

(Teleborsa) -, una delle aziende leader nel settore dell'agro-industria mondiale, ha, "dopo un'attenta considerazione dell'ambiente industriale e della strategia di sviluppo dell'azienda". L'IPO è stata rinviata più volte da quando è stata proposta nel 2021 a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli.Il colosso svizzero, specializzato nella produzione di mezzi tecnici per l'agricoltura e nelle attività nel campo delle sementi, è stato acquistato nel 2017 per 43 miliardi di dollari da, la quale nel frattempo si è unita con, dando vita a una holding petrolchimica da 150 miliardi di dollari.Syngenta Group "continuerà a prestare attenzione al mercato dei capitali cinese ed è disposto a contribuire al suo sano sviluppo - si legge in una nota - La società ritiene che sia meglio non mantenere aperta una richiesta di IPO. La società continuerà a consolidare la propria quota di mercato e a rafforzare la propria posizione di leader nel campo globale della tecnologia agricola.. Esplorerà anche fonti alternative di finanziamento".