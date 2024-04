TIM, Labriola incontra comitato per Golden Power. Vivendi non partecipa

TIM

KKR

Vivendi

(Teleborsa) - È durato circa un'ora l'incontro a palazzo Chigi dell'amministratore delegato dicon il, un'occasione per fare il punto sullaalla cordata guidata dal fondo statunitensee di cui fanno parte anche il MEF e F2i. Era stata convocata anche, ma - secondo quanto riporta l'ANSA - la società francese ha giustificato con una lettera la sua assenza.L', che ha quasi il 24% ma non ha più il controllo di fatto (non esercita attività di direzione e coordinamento), avrebbe ricevuto la convocazione solo giovedì scorso e avrebbe fatto arrivare una lettera per spiegare diche riguardano la società.Intanto sale l'attesa per l', che vedrà la, secondo quanto confermato nel weekend dalla società. Gli ultimi a presentare una rosa di nomi per ilsono stati il fondo attivista Bluebell e l'azionista di minoranza Merlyn, che hanno seguito il gruppo di piccoli investitori ASATI e il consiglio di amministrazione uscente (Alberta Figari indicata come Presidente e Pietro Labriola come Amministratore Delegato).