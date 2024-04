BPER pubblica Dichiarazione non Finanziaria: ricchezza generata 3,4 miliardi

Gruppo BPER Banca

(Teleborsa) -ha pubblicato nei giorni scorsi la(ex Bilancio di Sostenibilità), che illustra, con riferimento all’esercizio 2023, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione.Il documento evidenzia unper la Banca che, anticipando di un anno le richieste della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha. Un passo che rappresenta un’importante evoluzione, poiché sancisce in modo definitivo ladi crescita del Gruppo.Al suo interno, il documento affronta numerose tematiche: dallaattraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico,a disposizione dei clienti, dall’approvazione deicoerenti con la Net-Zero Banking Alliance all’emissione, a febbraio 2024, del; ma anche il costante, le raccolte fondi per importanti, la nascita di, con servizi dedicati al Terzo Settore, e i miglioramenti ottenuti neiNel 2023 la rdal Gruppo BPER è stata superiore ai numeri già significativi del 2022, raggiungendoIn termini di riduzione degli impatti ambientali il Gruppo, in particolare, è stato in grado diin atmosfera di. Inoltre, sonodel Gruppo che hanno contribuito al fabbisogno di energia elettrica, coperta al 100% da energia rinnovabile.nel 2023 hanno raggiunto iIl Gruppo BPER Banca hadestinati a liberalità e sponsorizzazioni apositivo. Particolare attenzione è stata posta alle iniziative die alla sostenibilità, con oltre 144 mila persone coinvolte solo nell’ultimo anno.Sono stati inoltre pubblicati nell'area sosteni8bilità del sul nuovo sito una serie di documenti che consentono alla Banca di evidenziare le iniziative messe in atto per favorire un'attività più responsabile e sostenibile, nonché per valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui: ilche fornisce una panoramica dettagliata sulle strategie e le azioni intraprese dal Gruppo per gestire i rischi e cogliere le opportunità legati al cambiamento climatico e il, che presenta gli impegni presi dal Gruppo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.