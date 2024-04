Crolla Leonardo insieme al settore difesa europeo dopo Goldman Sachs

Leonardo

Golfman Sachs

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

(Teleborsa) - Sotto pressione, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,26%.Il titolo, insieme all'intero settore della difesa europea, soffre un report diche pone degli interrogativi sul fatto che la fase del ciclo della difesa sia arrivato alla fine. Gli esperti della banca d'affari vedono più rischi al ribasso che al rialzo per le valutazioni borsistiche del settore mentre ci si avvicina al 2025.Tra gli altri player del comparto, scivola Thales a Parigi, Bae System a Londra, Rheinmetall e Hensoldt a Francoforte.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,46 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,92.