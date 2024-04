Delta Air Lines, guidance sopra le attese per il secondo trimestre

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha chiuso ildel 2024 conrettificati di 12,6 miliardi di dollari, il 6% in più rispetto al trimestre di marzo 2023, guidati da operazioni best-in-class e da forti trend della domanda. L'rettificato è stato di 640 milioni di dollari, con un margine operativo del 5,1%. L'rettificato è stato di 0,45 dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 36 centesimi per azione, secondo i dati LSEG."Grazie allo straordinario lavoro delle nostre 100.000 persone, Delta offre lae abbiamo ampliato il divario rispetto ai nostri concorrenti - ha affermato il- Siamo stati entusiasti di riconoscere i loro sforzi con 1,4 miliardi di dollari di compartecipazione agli utili durante il trimestre"."Per il trimestre di marzo, abbiamo registrato ricavi record grazie a prestazioni operative eccezionali, consentendo una forte crescita degli utili - ha continuato - Prevediamo un continuo forte slancio per la nostra attività e nelprevediamo di fornire ricavi record, un margine operativo mid-teens e un. Rimaniamo fiduciosi nei nostri obiettivi per l'intero anno con utili compresi tra 6 e 7 dollari per azione e un free cash flow compreso tra 3 e 4 miliardi di dollari".La previsione di un EPS rettificato compreso tra 2,20 e 2,50 dollari per azione nel trimestre fino a giugno èdegli analisti di 2,23 dollari per azione.