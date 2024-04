Salvatore Ferragamo continua a scendere con revisioni target price

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Continuano le vendite sul titolo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo che nelle scorse ore sono arrivatel'ha portato a 10,3 euro per azione dai 11,5 euro precedenti,l'ha ridotto a 9,5 euro per azione ai 10,5 euro precedenti,l'ha abbassato a 9,7 euro per azione dai 12 euro precedenti.In discesa, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 9,67 e successiva a 9,56. Resistenza a 10.