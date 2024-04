SdR, Siri (UniGe): fattori ESG sono fondamentali per corretto funzionamento mercati

(Teleborsa) - "È essenziale comprendere che i, indipendentemente dalla domanda degli investitori. Un regime robusto di trasparenza e informativa sui fattori ESG è necessario per garantire l'efficienza del mercato e dei meccanismi di formazione dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda il rischio ambientale". Lo ha affermato, Direttore Jean Monnet Center of Excellence EUSFIL e ordinario all'Università di Genova, nella conferenza Assogestioni "È ancora tempo di ESG!" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."L'effetto ultimo che l'ESG ha sulfa sì che le società che non valorizzano adeguatamente il rischio climatico iniziano a trattare a sconto, e ci dobbiamo chiedere se questo non comporti un costo del capitale più elevato - ha aggiunto - Peraltro, è ciò che la BCE sta chiedendo oggi alle banche".