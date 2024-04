Petrofac crolla a Londra, ancora in trattative per ristrutturare debito

Petrofac

(Teleborsa) - Crolla sul mercato, che soffre con un calo del 24,97%.Il fornitore britannico di servizi petroliferi ha annunciato di essere ancora in trattative con gli istituti di credito per ristrutturare il proprio debito, in cambio di capitale proprio. Petrofac ha ammesso che sta affrontando difficoltà nel fornire garanzie per i nuovi contratti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,2752 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,2219. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,3285.