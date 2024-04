Visibilia, chiuse indagini preliminari. Contestate false comunicazioni sociali

(Teleborsa) -hanno ricevuto la notifica di une contestuale informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, relativi all'ipotizzataper non aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati che si presumono realizzati da parte di taluni esponenti, oggi cessati. Lo si legge in una nota di Visibilia Editore, sospesa a tempo indeterminato dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che conferma quanto uscito venerdì sulla stampa.Segnatamente, i capi d'incolpazione provvisori formulati dalla Procura di Milano riguardano la presunta realizzazione di condotte rilevanti ai sensi, rispettivamente (i) dell'art. 2622 cod. civ. (delle società quotate) in relazione a talune voci patrimoniali di cui ai bilanci per gli esercizi chiusi dal 2016 al 2022 della società, e (ii) dell'art. 2621 cod. civ. (False comunicazioni sociali) in relazione a talune voci patrimoniali di cui ai bilanci per gli esercizi chiusi nel 2021 e nel 2022 di Visibilia Editrice S.r.l..