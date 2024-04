Bper, Bibanca rinnova il CdA

Gruppo BPER

(Teleborsa) - Si è svolta oggi a Sassari l’Assemblea ordinaria dei Soci di, società prodotto delspecializzata nellae nei, presieduta da Mario Mariani. L’Assemblea ha discusso e approvato: Il Bilancio al 31 dicembre 2023; la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2026 e i relativi compensi; la nomina di un sindaco supplente; le politiche di remunerazione; il piano dei compensi basato su strumenti finanziari.Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto da Mario Mariani, Vittorio Stefano Kuhn, Michele Campanardi, Massimiliano Baga, Sara Quintavalla, Ignazio Pischedda, Angela Mameli. Il, insediatosi in data odierna, ha confermato per la carica di Presidentee nominato come Vicepresidente Stefano Vittorio Kuhn.È stato inoltre confermato alla carica di Direttore GeneraleLa conferma di Mario Mariani alla carica di Presidente per il prossimo triennio dà un segnale di continuità allainiziata da Bibanca nel 2019 con il Direttore Generale Diego Rossi e offre spunti di riflessione sulle capacità e sulle opportunità di sviluppo per Bibanca.