Saipem, da Eni e CDP lista congiunta con Serafin e Puliti

Eni

Saipem

(Teleborsa) -, come previsto dal patto parasociale in essere fra le due società, presenteranno una lista congiunta per il rinnovo del CdA di, in vista dell'assemblea convocata il prossimo maggio, con i seguenti candidati: Elisabetta Serafin, Alessandro Puliti, Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia, Paolo Sias.Alessandro Puliti è il candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della società.Eni e CDP Equity sottoporranno inoltre all’Assemblea degli azionisti di Saipem le seguenti proposte: nominare Elisabetta Serafin Presidente del Consiglio di Amministrazione; confermare le attuali retribuzioni degli Amministratori, proponendo, pertanto, di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore (incluso il Presidente) in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica. Eni e CDP Equity desiderano ringraziare la Presidente e i consiglieri uscenti per l’importante lavoro svolto.Eni è titolare di n. 622.476.192 azioni ordinarie di Saipem rappresentative del 31,19% della totalità delle azioni ordinarie. CDP Equity S.p.A. è titolare di n. 255.841.728 azioni ordinarie di Saipem S.p.A. rappresentative del 12,82% della totalità delle azioni ordinarie.