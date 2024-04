Banco Desio, assemblea approva bilancio. Folco Trabalza entra in CdA

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - L'diha approvato ilal 31 dicembre 2023. L'utile netto di esercizio è pari a 238.044.542,60 euro. In tale ambito l'Assemblea ha approvato la distribuzione agli azionisti di un, pari a 0,2634 euro per ciascuna delle 134.363.049 azioni ordinarie. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 24 aprile 2024, contro stacco della cedola n. 33; la data di stacco e la record date saranno rispettivamente il giorno 22 e 23 aprile 2024.A seguito del decesso di un Amministratore Indipendente, che era stato espresso dalla lista di minoranza (Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni) nella scorsa Assemblea del 27 aprile 2023, per la cui sostituzione il Consiglio aveva successivamente ritenuto di non procedere mediante cooptazione, l'Assemblea Ordinaria ha provveduto alla nomina di unper gli esercizi 2024-2025. È stato eletto, nell'ambito della proposta presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni che detiene il 4,46% del capitale sociale,il quale ha ottenuto voti favorevoli pari al 99,94% del quorum deliberativo corrispondente al 10,62% del capitale sociale.I soci hanno anche approvato la relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; ha approvato il piano di incentivazione annuale denominato "sistema incentivante 2024", basato sull'assegnazione di "phantom shares", destinato all'amministratore delegato/direttore generale nonché al restante personale più rilevante; approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di