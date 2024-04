A Londra, forte ascesa per Ocado Group

rivenditore online di prodotti alimentari

FTSE 100

Ocado Group

principale indice della Borsa di Londra

Ocado Group

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,11%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,26%, rispetto a -0,18% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,593 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,782. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,468.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)