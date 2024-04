Caffè alle stelle: mercato colpito da una "tempesta perfetta"

(Teleborsa) -, che fa registrare una impennata dei prezzi del coloniale: negli ultimi 6 mesi le quotazioni di borsa del caffèhanno registrato unda 2.200 a 4.195 dollari/tonnellata e quelle della varietàda 155,25 a 239,85 centesimo di dollaro/Pound."Una situazione che sta destandoitaliane per i conseguenti pesanti incrementi dei costi e che, se dovesse persistere, potrebbe portare ad una rivisitazione dei listini", avverte- Associazione Nazionale Torrefattori, Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari aderente a Federgrossisti-Confcommercio.Un aumento dovuto a diversi fattori concomitanti quali: la, maggior produttore mondiale di questa qualità di caffé, le, che colpiscono la produzione di Arabica, e più in generale l’intensificarsi dei problemi di reperibilità del Robusta, che ha spinto molti torrefattori a modificare le miscele utilizzando una maggiore percentuale di Arabica."A questo – spiega l’Associazione dei torrefattori – si devono aggiungere due ulteriori elementi di criticità: loper il rafforzamento del Dollaro sull’Euro, a causa delle divergenti politiche sui tassi di interesse applicate da FED e BCE,negli ultimi mesi; il secondo elemento è di tipo logistico ed è legato allalla necessità dicon conseguente aumento di tempi e costi di percorrenza delle navi provenienti da Oriente, allahe perdura a livello mondiale e arichiesti sulla base dei rischi connessi alla mancata consegna. Fattori che, complessivamente, incidono sui costi di importazione del caffè fino al 50% in più rispetto a 6 mesi fa.