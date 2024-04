NextGeo, IPO di corsa per il primo M&A. Ranieri: translisting già pianificato

RWE

(Teleborsa) -salta da una call con gli investitori a una negoziazione per l'acquisto di nuovi asset, il tutto dalla cabina di una nave che naviga nel Mare del Nord, i cui fondali rappresentano una gallina dalle uova d'oro per la società italiana. La flotta discandaglia infatti i fondali marini alla ricerca delle migliori condizioni per ancorare una turbina eolica offshore dio per posare i cavi di, solo per citare due beneficiari del lavoro dell'azienda, che lavora per i più importanti Transmission System Operator (TSO) europei come l'italiana, l'olandese TenneT e la britannica. E siccome la convinzione di NextGeo è che le commesse nell'ambito delle infrastrutture offshore nel settore energetico - con particolare focus sulle energie rinnovabili - continueranno ad aumentare a grande ritmo, il management intendeFondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi, importante armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore, la società è pronta a sbarcare su, anche se nel giro di 18-20 mesi punta al, dice a Teleborsa il CEO Giovanni Ranieri, collegato appunto da una nave nel Mare del Nord che potrebbe essere presto acquistata dalla società.Con unfissato a 250 milioni di euro e unache dovrebbe assestarsi tra i 50 e i 60 milioni di euro, NextGeo sarà una delle protagoniste del mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, oltre che la prima quotazione significativa del 2024 dopo i just listing e le piccole IPO del primo trimestre. Smart Capital e VSL Club, in qualità di Cornerstone Investors dell'IPO, si sono impegnati a sottoscrivere un importo complessivo fino a 15 milioni di euro (con sottoscrizione minima pari a 10 milioni di euro)."NextGeo fa delledel male. Quindi caratterizziamo il fondo e il sottofondo del mare con vari parametri e diamo questi dati - che sono opportunamente processati, elaborati, interpretati - ai nostri clienti che devono progettare e costruire delle infrastrutture energetiche", spiega il CEO, aggiungendo che è "quello che si fa più o meno con le indagini geologiche per i palazzi, anche se farlo sott'acqua è molto più complicato e le profondità sono maggiori".Per fare questo la società ha dellee degliche sono installati o trainati dalla nave, oppure ancora dei veicoli filo guidati, come dei robot che vanno fino a 5.000 metri di profondità. La mappatura non è solo dei primi metri del fondo, per poter ad esempio interrare un cavo, ma realizzata anche tramite perforazioni che servono a prelevare dei campioni di sottosuolo e capire se una determinata area è adatta a ospitare una Wind Farm, che può essere con fondamenta fisse nel fondale oppure galleggiante."La cosa che ci contraddistingue è che, che si sviluppa nei segmenti Offshore Wind Farm e Interconnector - racconta Ranieri - E stiamo osservando un aumento della complessità del sistema, con i clienti che ci chiedono commesse sempre più grosse e per questo siamo cresciuti veramente tantissimo".NextGeo ha chiuso il 2023 con risultati in forte crescita: ilè salito del 121% a 148,6 milioni di euro, l'è aumentato del 281% a 40,5 milioni di euro con un EBITDA Margin pari al 27% e l'è quasi quadruplicato a 29,2 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta era pari a 9,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023, in netto miglioramento rispetto ai 19,2 milioni di euro del 2022.Quando gli si fanno notare le difficoltà degli ultimi anni di alcuni importanti player europei nel campo dell'eolico offshore - come- l'imprenditore non si dice preoccupato, ma fa rientrare le difficoltà di queste società ai primi progetti sviluppati, con stime di costi travolte dall'inflazione o calcoli troppi ottimistici fatti dagli EPC contractor che avevano fretta di riconvertire le loro attività Oil & Gas all'energia green. "- sottolinea - Si è trattato di casi abbastanza isolati e altri progetti stanno invece andando speditissimi. Forse è stato un momento iniziale del mercato che ha fatto traballare le cose, ma adesso che le prospettive siano buone lo vediamo dal fatto che abbiamo un, di cui in esecuzione nel 2024 abbiamo oltre 200 milioni di euro e forse potremmo fare anche qualcosa in più". "Il balzo del 2023 per NextGeo è quindi solo l'inizio di una crescita imponente, soprattutto sul settore energetico delle rinnovabili", sottolinea.Per ora, "tutti gli investimenti fatti sono nati dalla nostra generazione di cassa e da una leva che è stata fatta nel modo finanziario giusto, ma vogliamo accelerarli - dice il CEO - L'unico motivo per il quale ci quotiamo in Borsa - al di là di alzare il profilo della società che è già riuscita ad attirare un manager come Frank Koopman dalla leader del settore- è quello di creare un'accelerazione da investimenti. Sicuramente pensiamo all', ale all'aggiungendo altri servizi".A una domanda se è nel mirino l'acquisizione di una società, la riposta è "Assolutamente sì. Cresceremo in maniera organica e inorganica, ee questo è il motivo dell'IPO". Uno dei primi target è "una società in un'altra area geografica che fa esattamente le nostre cose, un po' più piccola di noi".Anche dopo la quotazione Marnavi - attuale socio di maggioranza accanto al management (lo stesso CEO, il presidente Attilio Ievoli che è anche CEO di Marnavi, il CFO Giuseppe Maffia e il direttore operativo Fabio Geleotti) - rimarrà importante per NextGeo. "Noi operiamo con due navi di proprietà e altre le stiamo comprando, ma, che è una società abbastanza grande con oltre 40 navi di vario tipo - dice Ranieri - Una parte di questa flotta, circa 6-7 navi, le impieghiamo per completare le nostre attività. Abbiamo un accordo con Marnavi ben strutturato, con un contratto di più di dieci anni sull'utilizzo di queste navi, ed è un utilizzo particolarmente vantaggioso perché sostanzialmente utilizziamo le navi quando ci servono, in periodi diversi dall'offshore della Marnavi che le impiega in altri settori; in altre parole, questo accordo ci dàe ci mantiene in un".La quotazione di NextGeo è attesacon un consorzio di collocamento composto danel ruolo di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista enel ruolo di Joint Bookrunner ed Euronext Growth Advisor.