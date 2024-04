CME Group, utile in crescita nel 1° trimestre su domanda di derivati Treasury

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha registrato undi 1,5 miliardi di dollari (vs 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre 2023) e undi 960 milioni di dollari (vs 914 milioni) nel primo trimestre del 2024. L'è stato di 855 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,35 dollari. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 911 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,50 dollari."L'utile netto rettificato e l'utile per azione del CME Group hanno raggiunto nuovi record nel primo trimestre, poiché gli investitori si sono rivolti ai nostri mercati pernel mercato odierno - ha affermato, presidente e amministratore delegato di CME Group - Il volume medio giornaliero dei nostri futures e opzioni sul Treasury statunitense è cresciuto del 12% anno su anno, raggiungendo un nuovo massimo storico di 7,8 milioni di contratti al giorno. "Inoltre, l'ADV nei nostri mercati delle materie prime è aumentato del 14% a 4,7 milioni di contratti"."Guardando al futuro, rimaniamo impegnati a fornire l'elevata liquidità e l'efficienza del capitale senza precedenti su cui fanno affidamento i nostri clienti mentre continuano ad affrontareattraverso le classi di attività", ha aggiunto.