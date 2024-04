Fiducia imprese e consumatori in calo, "aprile condizionato da incertezza": i commenti

(Teleborsa) -. Il clima di fiducia delle famiglie è peggiorato ad aprile per il secondo mese consecutivo e con un’intensità (-1,3 punti) ben superiore a quanto registrato a marzo (-0,5 punti). Dati che evidenziano come le famiglie,Cosìsui dati Istat relativi al clima di fiducia di consumatori e imprese.Anche le imprese - si legge nella nota - r, mentre i servizi di mercato -1,2 punti. Anche il settore turistico - la cui fiducia cala per il quarto mese consecutivo - mostra segnali di fragilità, nonostante la tenuta dei flussi di visitatori dall’estero. A pesare è la frenata della domanda italiana, avvertita soprattutto nelle località che non sono destinazione del turismo internazionale e dovuta alle minori disponibilità delle famiglie e all’aumento dei costi dei trasporti. Considerando che peggioramenti sono stati registrati anche nel clima di fiducia delle imprese manifatturiere e delle costruzioni, la prospettiva che si apre è che l’economia italiana venga a ritrovarsi in una situazione in cui nessun settore fornisce più un sostegno alla tenuta del ciclo economico. Ciò proprio mentre si pone la necessità di programmare il rientro dal deficit più alto d’Europa.Per quanto ci riguarda "della propensione di spesa. La presentazione di un DEF per forza di cose ‘transitorio’, che non permette ancora di delineare le prospettive future e le dichiarazioni, poi ridimensionate, per interventi sulle tredicesime non aiutano. Le stesse preoccupazioni su un ritorno alla crescita dell’inflazione e di un possibile rinvio della riduzione dei tassi di interesse raffreddano il clima di fiducia in perfetta sintonia con l’andamento climatico di questi giorni. A tal riguardo, Confesercenti ha già avvertito del rischio che, in caso di mancata conferma degli sgravi contributivi, la crescita dei consumi delle famiglie possa segnare un drastico rallentamento nel 2025, con un incremento pari ad appena lo 0,2%,L’annuncio sulla mancanza di coperture per ilDi per sé il bonus avrebbe un impatto limitato sui, con una spesa addizionale che valutiamo non superiore allo 0,1% rispetto alle tendenze in essere, ma le difficoltà nel reperire le limitate risorse necessarie anticipano i vincoli ben più rilevanti con cui ci si confronterà in sede di predisposizione della legge di bilancio, quando occorrerà completare il finanziamento del taglio delle aliquote già operato e verificare la possibilità di ampliare l’alleggerimento fiscale", conclude la nota.Alla luce di quanto emerge dalle risultanze dell’indagine sul clima di fiducia di famiglie e imprese nel mese di aprile si può affermare "che l’incertezza sia l’elemento che caratterizza questo periodo" . Questo il commentosui dati Istat di oggi. "Incertezza che genera, poi, anche qualche atteggiamento contraddittorio, per esempio tra attese di ordini in crescita e di vendite in declino, in un contesto in cui, in generale, sembra in aumento la propensione agli investimenti. Il deterioramento del sentiment di tutti gli operatori economici sembra riflettere, infatti, più che un reale peggioramento dello stato di salute del sistema Italia, una paura diffusa di possibili eventi negativi. Se il problema di un aumento dei prezzi lungo tutta la filiera sembra essere superato, cominciano a emergere segnali di preoccupazione che riguardano le prospettive del Paese nel. Prevale, infatti, l'effetto bollette e caro vita sull'arrivo di un periodo, come è tipicamente il mese di aprile, di festività e Ponti. Anche se la rilevazione è stata fatta prima dell'arrivo del 25 aprile, gli italiani comunque prenotano le vacanze in anticipo e, quindi, di solito, nel mese tipico della Primavera prevale l'ottimismo" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla fiducia dei consumatori di aprile.e che ha dominato invece la condizione economica di difficoltà, sono i veri e propri crolli registrati in alcune componenti: le attese sulla situazione economica della famiglia precipitano da -14,4 a -18,1, quelle sull'Italia cadono da -25,8 a -36,5. Non va certo meglio per le possibilità future di risparmio, che passano da -7,4 a -16,5. Insomma, gli italiani vedono un futuro nero e si sentono sull'orlo di un baratro" conclude Dona.