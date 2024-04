Piazza Affari, i dividendi di oggi 29 aprile 2024

Servizi Italia

(Teleborsa) - Oggi,in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0003814537Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: LU2592315662Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,2114 USDData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0005531261Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0003173629Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,065 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0005119810Mercato: Milano - AzioniDividendo Ordinario e StraordinarioImporto per azione: 0,23745 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0005203424Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,85 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0003365613Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 02/05/2024ISIN: IT0001029492Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 12,51 EURData di pagamento: 02/05/2024