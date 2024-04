Cina, l’attività manifatturiera rallenta in aprile

(Teleborsa) -cinese rallenta nel mese di aprile, ma resta comunque al di sopra della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione.Secondo l’Ufficio di statistica nazionale, l'indice PMI è sceso a 50,4 in aprile rispetto al 50,8 di marzo, in linea con le attese di 50,3 punti.Ilè stato pari a 51,2 punti, al di sotto dei 52,2 punti stimati e in frenata rispetto ai 53 punti precedenti.Ilsi è attestato così a quota 51,7 punti, scontando sia il rallentamento dei servizi che dell’attività manifatturiera, rispetto ai 52,7 punti precedenti.Secondo i dati stilati da, il PMI manifatturiero è salito dai 51,1 punti di marzo a 51,4 punti, oltre i 51 punti stimati dal consensus.