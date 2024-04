Tlc, AgCom: al via deregolamentazione per mercati ingrosso Tim

TIM

(Teleborsa) -che conclude l'istruttoria relativa all', con la quale prende il via unadel mercato dei(bitstream), di cui la compagnia potrà beneficiare da subito ed in specifiche aree geografiche.Per l'Authority, infatti, il mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso "e, in quanto tale," nell'arco de prossimo quinquennio. Conseguentemente, "viene rimossa la regolamentazione vigente in capo a TIM (con una sunset clause di diciotto mesi per gli obblighi di accesso, a tutela del mercato)".Per quanto concerne ie dei, l'analisi dell'Autorithy ha(14 Comuni per il mercato dei servizi di accesso locale e 4 Comuni per quello dei servizi di capacità dedicata), in cui possono essere rimossi gli obblighi regolamentari in capo a TIML'AgCom si riserva però di rivedere il quadro regolamentare prima della scadenza "qualora si completi il percorso di separazione" della rete TIM annunciata nel mese di gennaio 2024. E di conseguenza,, ci sarà unaed i vincoli regolamentari ricadranno su Netco, mentre la restante Tim Consumer sarà svincolata da questi obblighi.