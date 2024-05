BPER Bene Comune: parte call di crowdfunding "Il futuro a portata di mano"

BPER Banca

(Teleborsa) - Prende il via ufficialmente lala call con cuiintende sostenere fino ainnovativi e stimolanti per le giovani generazioni, in territori italiani che vivono una situazione di fragilità sociale ed economica., nell’ambito delle iniziative di, riguarda progetti creativi, artistici e culturali che prevedono il coinvolgimento attivo dei giovani, promuovendo la loro partecipazione e incentivando il loro sviluppo intellettuale e sociale.È possibile candidare la propria idea su- prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - entro le ore 12 del prossimoe avere così l’opportunità di accedere al: se i progetti riusciranno a raggiungere ilprevisto grazie alla raccolta fondi, la Banca contribuirà con il restante 60%. Le candidature saranno vagliate da un’apposita commissione di esperti, che li valuterà in base a criteri come l’originalità ma anche l’attinenza ai temi promossi dal bando, la sostenibilità economica, eventuali precedenti esperienze di crowdfunding, la valutazione dell’impatto sociale e la capacità di fare networking con le altre realtà del territorio.