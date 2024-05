USA, licenziamenti in calo ad aprile. Balzo del settore auto con Tesla

Tesla

(Teleborsa) - Diminuiscono i2024. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 64.789 posti di lavoro. Il dato rivela una diminuzione del 28% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 90.309 licenziamenti, e del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 (66.995 unità)., le aziende hanno annunciato 322.043 tagli di posti di lavoro, in calo del 4,6% rispetto ai 337.411 annunciati fino ad aprile dello scorso anno."Il. Ma poiché il costo del lavoro continua ad aumentare, le aziende saranno più lente ad assumere e prevediamo che saranno necessari ulteriori tagli. Questo basso valore di aprile potrebbe rappresentare la calma prima della tempesta", ha affermato, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas.Ilha tagliato il maggior numero di posti di lavoro ad aprile, con 14.373, principalmente in seguito all'annuncio diche la casa automobilistica avrebbe tagliato 14.000 posti di lavoro, ovvero il 10% della sua forza lavoro globale. Quest'anno il settore ha tagliato un totale di 20.189 tagli, in aumento del 108% rispetto ai 9.709 tagli annunciati nello stesso periodo dell'anno scorso.La "" è la principale causa di tagli di posti di lavoro finora quest'anno con 73.767, seguita dalla "" che ha rappresentato 55.947 piani di taglio di posti di lavoro. L'è stata citata per 800 tagli di posti di lavoro in aprile, il totale più alto da quando Challenger ha monitorato per la prima volta i tagli di posti di lavoro per questo motivo nel maggio del 2023, quando sono stati tagliati 3.900 tagli per questo motivo. Da allora, le aziende hanno tagliato 5.430 posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, sia perché le aziende si sono concentrate sul suo sviluppo sia perché ha sostituito compiti e ruoli.