TIM amplia accordo con Warner Bros. Discovery: più sport e intrattenimento su TIMVISION

TIM

(Teleborsa) -per i contenuti di, che ora icluderanno anche tutti idi discovery+ ed Eurosportdi Warner TV e CNN International.Grazie a questo nuovo accordo, sarà possibile vedere con l'abbonamento a TimVision i, con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport, o il meglio del tennis, con le partite dele dei prossimi, ed altri contenuti sportivi come il ciclismo, con i(Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, oltre a tutte le Classiche), la, glied i. Inoltre, su TimVision saranno disponibiliorniti ogni giorno da, una novità per tutti gli appassionati per completare l’offerta sport live e rimanere sempre aggiornati.“Grazie a questo nuovo accordo rafforziamo ulteriormente il posizionamento di TimVision come il principale hub dello streaming video sul mercato italiano. I clienti TimVision potranno seguire, inclusi nel loro piano di abbonamento, i più prestigiosi eventi sportivi nazionali ed internazionali su Eurosport, oltre agli show più amati della ricchissima offerta di intrattenimento dei canali Discovery", dichiara, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM."Siamo lieti di estendere e rafforzare l’accordo con un partner strategico come TIM, grazie al quale la nostra ricchissima offerta di contenuti d’intrattenimento e sport raggiunge un pubblico sempre più ampio e coinvolto", commentaVP of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution Warner Bros. Discovery Southern Europe.E per gli appassionati dell’, dele del, sarà disponibile il live e il catalogo on demand dei canali, a cui si aggiungono i due nuovisi conferma così lasul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori appuntamenti sportivi. I contenuti sono disponibili sull’app TimVision e su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.