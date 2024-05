Webuild completa la nuova rete idrica per la Piana Catania

Webuild

(Teleborsa) -ha annunciato il completamento del: 25 chilometri di nuove condutture idriche in uno dei territori più colpiti dalla siccità del Paese. Completata l’opera di sostituzione di una, condell’acqua trasportata ,a danno delle imprese agricole che nell’area coltivano le arance rosse di Sicilia. Le nuove tubazioni entreranno in esercizio nella prossima stagione irrigua, che solitamente inizia a fine giugno.L’intervento, realizzato dal Gruppo in sinergia con il Consorzio di Bonifica della Regione Siciliana, è statoe rientra nell’ambito delle attività collegate alla costruzione del, la nuova linea ferroviaria che cambierà il sistema di mobilità dell’isola.Le nuove tubazioni, che hannoper la parte di rete rinnovata, interessano un’area di circadove è stato modernizzato il sistema di irrigazione regionale, risalente agli anni Sessanta. I lavori delattraversano infatti la piana di Catania, un’area di 60mila ettari, tra le più fertili della Sicilia, coltivata principalmente ad agrumeti e in parte minore a ortaggi e cereali.Gli interventi sulla rete idrica sono, una volta identificate, nell’ambito del progetto infrastrutturale, le interferenze delle condotte di irrigazione, dei canali e delle tubazioni con il tracciato della ferrovia in costruzione. I lavori sono stati portati avanti da Webuild garantendo il rispetto delle tempistiche delle opere ferroviarie e, allo stesso tempo, la continuità irrigua in stagioni con fenomeni di siccità molto intensi, tutelando così gli imprenditori agricoli del territorio.L’intervento ha permesso di procedere a una, e si inserisce in un contesto nazionale di stress idrico che diventa emergenziale nelle regioni del Sud e soprattutto in Sicilia: in media nell’ultimo quinquennio, il settore idrico italiano ha investito 59 euro per abitante, 23 euro in meno della media dell’Unione Europea e del Regno Unito messi insieme, mentre il PNRR destina solo il 4% dei fondi al settore acqua. L’Italia ha infrastrutture idriche obsolete con perdite idriche di oltre il 40% in fase di distribuzione. È il quarto peggior Paese in Unione Europea: il 60% della rete ha più di 30 anni e il 25% ha più di 50 anni. Inoltre, solo il 4% delle acque reflue è destinato al riuso in agricoltura.