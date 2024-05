Giro-E d’Italia, Guardia di Finanza accoglie Giorgetti a Desenzano del Garda

(Teleborsa) - Sul lungolago diin provincia di Brescia, è arrivata la quattordicesima tappa delIn occasione delle celebrazioni per il 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, al Giro-E d’Italia - che si concluderà il 26 maggio a Roma - partecipano anche finanzieri e atleti delle Fiamme Gialle, in sella a biciclette elettriche monoscocca e brandizzate.In questa tappa - spiega la nota - il Corpo ha preso parte con una squadra di eccellenza, capitanata da Stefano Battistelli, ex nuotatore di fama internazionale.In testa al team, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, affiancato dal Generale di Corpo d’Armata Leandro Cuzzocrea, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. Della squadra fanno parte anche il Generale di Brigata Mario Salerno, aiutante di Campo del Ministro Giorgetti, il Generale di Brigata Luigi Macchia, Coordinatore del Comitato degli eventi sportivi per il 250° Anniversario e il Maresciallo Gianluca Bosatra, in servizio al Comando Provinciale di Pavia."Con piacere prendo parte a questa manifestazione sportiva. La partecipazione della Guardia di Finanza", ha detto Giorgetti.