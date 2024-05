Idrocarburi, Eni firma una nuova intesa con Sonatrach

Eni

(Teleborsa) -e il suo partner algerinohanno firmato unche riflette la volontà delle parti di consolidare le partnership esistenti ed estendere la cooperazione, concordando di avviare un nuovo programma di ricerca e lavori di sfruttamento finalizzati allo sfruttamento del potenziale idrocarburico dell’area di interesse compresa nei perimetri contrattuali di Zemoul El Kbar, Rourde El Louh – Sif Fatima e Rhourde Messaoud Nord.Lo rende noto un comunicato di Sonatrach, precisando che l'accordo è stato firmato ad Algeri, alla presenza di Rachid Hachichi, amministratore delegato della società e mira a definire il quadro di cooperazione tra le due parti al fine di concludere uno o più contratti di idrocarburi in questo settore di interesse, sotto l’egida della legge n. 19-13, che disciplina le attività nel settore degli idrocarburi."L'intesa mira a definire il quadro di cooperazione tra le due parti in vista della conclusione di uno o più contratti di idrocarburi nell'area di interesse, in conformità con la legge 19-13 che regola le attività di idrocarburi", si legge nella nota del complesso energetico algerino.Il comunicato ricorda che Sonatrach e il suo partner Eni gestiscono le aree contrattuali oggetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto, nell'ambito dei contratti di associazione sottoscritti sotto l'egida delle leggi n.86-14 e 05-07 modificate e integrate, che disciplinano le attività nel settore degli idrocarburi.