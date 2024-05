Mutui: richieste +17% nei primi quattro mesi del 2024

(Teleborsa) - Finalmente: secondo l’analisi di, nei primi quattro mesi del 2024rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto (+1,9%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (+2%)."Il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei mutui, colpito dall’aumento dei tassi di interesse e da una minore disponibilità economica da parte delle famiglie, già alle prese con l’aumento dell’inflazione", spiegano"II 2024, però, è partito positivamente, con una richiesta in aumento,per i tassi fissi, che ha generato fra i consumatori una maggiore fiducia verso il futuro".Analizzandoraccolte online emerge che chi ha presentato domanda di finanziamento nei primi 4 mesi dell’annoimportorispetto allo stesso periodo del 2023. Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, che arriva a 204.545 euro (+2%). La durata del mutuo scende da 25 a 24 anni, mentre(in aumento di un anno rispetto al 2023).Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per, emerge cherispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In lieve calo, invece, il valore medio dell’immobile, sceso a 186.915 euro (-1%). Rimangono sostanzialmente stabili, in fine,e la durata del piano di ammortamento (26 anni)., trainate dalle: nei primi 4 mesi del 2024 hanno rappresentato il 26% delle richieste raccolte online, in aumento di 9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte dell’offerta, Facile.it ha rilevato che nei primi quattro mesi dell’anno le condizioni proposte dalle banche sono state nel complesso favorevoli, in particolare per i tassi fissi, con indici in calo trainati dalla diminuzione dell’ IRS .Guardando alle, i tassi fissi partono da un TAN pari al 2,59%, vale a dire una rata mensile di 571 euro, ovvero 90 euro in meno rispetto alla miglior rata disponibile a maggio 2023. Condizioni così favorevoli non si vedevano da settembre 2022. Indici: in questo caso i tassi partono da un tasso TAN pari a 1,99% con una rata mensile di 533 euro.Il miglioramento delle condizioni ha riguardato anche i tassi fissi sulla surroga: oggi, chi vuole cambiare banca, può trovare offerte con indici TAN che, per un mutuo medio,(che scende a 577 euro in caso di surroga green). Ancora fuori mercato invece l’offerta di tassi variabili: i migliori tassi partono da 4,58% ed una rata di circa 700 euro.