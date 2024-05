Sanofi annuncia collaborazione con Formation Bio e OpenAi per sviluppo farmaci

Sanofi

(Teleborsa) - Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,58%, nonostante l'azienda farmaceutica francese abbia annunciato una collaborazione con OpenAi per l'impiego dell'intelligenza artificiale nei progetti di sviluppo di farmaci."Sanofi, Formation Bio e OpenAI - informa una nota - stanno collaborando per creare unper accelerare loe portare nuovi farmaci ai pazienti in modo più efficiente. I tre team riuniranno dati, software e modelli ottimizzati per sviluppare soluzioni personalizzate e mirate durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo dei farmaci. Si tratta della prima collaborazione di questo tipo nei settori farmaceutico e delle scienze della vita.Sanofi sfrutterà questa partnership per fornire accesso a dati proprietari per sviluppare modelli di intelligenza artificiale mentre continua il suo percorso per diventare la prima azienda biofarmaceutica basata sull’intelligenza artificiale su larga scala.