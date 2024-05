Lucid Group ridurrà la forza lavoro del 6%

Lucid Group

(Teleborsa) -, produttore statunitense di veicoli elettrici, ha annunciato un piano di ristrutturazione inteso a ottimizzare le spese operative della società in risposta all'evoluzione delle esigenze aziendali e ai miglioramenti della produttività attraverso unaLa società prevede di completare sostanzialmente il pianodel 2024, si legge in una nota.Lucid stima che dovrà sostenere un totale di circa 21-25 milioni di dollari in, che consistono principalmente in oneri relativi a indennità di fine rapporto, benefici per i dipendenti, transizione dei dipendenti e compensi basati su azioni.La società prevede che oneri compresi tra circa 19 e 23 milioni di dollari saranno riconosciutidel 2024, con la maggior parte di tali oneri che sarà pagata entro la fine del terzo trimestre del 2024.