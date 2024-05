Ue, nel primo trimestre il surplus della bilancia commerciale arriva a 51,2 miliardi

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2024, ledai paesi extra-UE verso l’ UE sono diminuite del 2,9% rispetto al trimestre precedente, mentre le esportazioni sono aumentate dello 0,3%. Ciò segna il secondo trimestre consecutivo di aumento dei livelli di esportazione, mentre le importazioni sono in calo da 6 trimestri consecutivi. Lo segnalaIl saldo dell’UE per gli scambi di beni è aumentato danel quarto trimestre del 2023 a 51,2 miliardi di euro nel primo trimestre del 2024. Laha mostrato un surplus per 3 trimestri consecutivi, dopo un periodo di disavanzo da parte dell’UE dal quarto trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2023, principalmente a causa di un elevato deficit energetico che compensava le eccedenze in altre categorie di prodotti.Nel primo trimestre del 2024, le eccedenze registrate nei settori(65,7 miliardi di euro),(57,6 miliardi di euro),(15,7 miliardi di euro), altri manufatti (4,8 miliardi di euro) e altri beni (1,3 miliardi di euro) miliardi) hanno superato i deficit dell(-87,7 miliardi di euro) e delle(-6,3 miliardi di euro).