Benetton Group verso il "rilancio" col supporto finanziario della famiglia

(Teleborsa) - Si prepara unadopo lo sfogo pubblico del fondatore, che in una intervista a Il Corriere della Sera lo scorso weekend, ha annunciatodalla partita, denunciando di esser statoscelti per guidare il Gruppo di Ponzano Veneto. Sarà suo figlio,, Presidente della controllante Edizione, ache pare sia fortemente indebitata."Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale", ha raccontato Luciano Benetton al quotidiano, aggiungendo di aver scoperto solo in autunno un "buco di bilancio drammatico, uno shock che ci lascia senza fiato".Si è parlato di unanche se la famiglia ha poi precisato che non si tratta di un debito, bensì di unaemersa nei conti dell'ultimo esercizio, che saranno rivelati a breve. Una situazione finanziaria comunque difficile che i, che siedono nei CdA della holding di controllo Edizione e della società tessile Benetton Group, hanno appreso con. E così, Alessandro Benetton, appresa la situazione al più tardi fra novembre e dicembre 2023, avrebbe messo a punto un piano di rilancio del gruppo di abbigliamento di famiglia.E' allo studio infattisupportato dalla famiglia, con un, che andrebbe ad aggiungersi al sostegno di oltre 300 milioni offerto all'azienda negli ultimi anni. Ilindividuato dal Ceo di Edizione, Enrico Laghi, in sostituzione di Massimo Renon, sarebbe un, non focalizzato nel campo della moda, ma sicuramenteDomani,, è in calendario il, per l'esame del bilancio 2023, mentre ilche, oltre ad approvare il bilancio, dovrà rinnovare l'intero Board, non più composto dai membri di famiglia, ma da soli manager.