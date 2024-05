Advance Auto Parts, guidance migliore delle attese per l'intero esercizio

Advance Auto Parts

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di ricambi aftermarket automobilistici nel Nord America che serve sia installatori professionisti che clienti fai-da-te, ha chiuso ildell'esercizio 2024 (terminato il 20 aprile 2024) conpari a 3,4 miliardi di dollari, in calo dello 0,3% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Le vendite comparabili sono diminuite dello 0,2%. L'è stato di 86 milioni di dollari, ovvero il 2,5% delle vendite nette, rispetto al 2,9% del primo trimestre del 2023."Sebbene il settore abbia registrato un inizio del 2024 più lento rispetto alle nostre aspettative, le azioni che abbiamo avviato nella seconda metà dello scorso anno ci aiuteranno a semplificare le nostre operazioni a lungo termine - ha commentato il- Il nostro gruppo dirigente e io continuiamo a concentrarci sul miglioramento dei fondamentali fondamentali della nostra attività riducendo al contempo i costi, il che si riflette nella nostra riduzione delle SG&A anno su anno".Advance Auto Parts ora prevede che le sueper l'siano comprese tra 11,30 e 11,50 miliardi di dollari, mentre gli analisti in media si aspettano 11,35 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). Inoltre, l'dovrebbe essere compreso tra 3,75 e 4,25 dollari per azione, il cui punto medio è superiore alle stime di 3,82 dollari per azione.