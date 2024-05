Alimentare, la belga Vandemoortele acquisisce Dolciaria Acquaviva

(Teleborsa) - Il gruppo alimentare belga, leader in Europa nella produzione e vendita di margarine, oli e grassi da cucina e prodotti da forno surgelati, ha annunciato l', primario e rinomato produttore di specialità surgelate di pasticceria e di prodotti da forno dolci e salati. I termini della transazione non sono stati resi noti.L'accordo prevede l'acquisizione dell'Azienda da parte di Vandemoortele da Apheon, importante operatore pan-europeo di private equity, e dalla famiglia Acquaviva.continuerà a far parte del futuro di Acquaviva comeFondata nel 1979 dalla Famiglia Acquaviva, la società ha sede a Gricignano d'Aversa (Caserta), ha une oltre 200 dipendenti, operando attraverso quattro stabilimenti in Italia e servendo più di 40.000 clienti nel canale HoReCa con prodotti di alta qualità."L'nel mondo per Vandemoortele - ha affermato Piergiorgio Burei, Managing Director di Vandemoortele Italy - Questa acquisizione è una conferma dell'impegno del gruppo e rappresenta una significativa opportunità di crescita per la nostra azienda".