BHP Group chiede ulteriore proroga per trattare con Anglo American

BHP Group

Anglo American

(Teleborsa) -, la maggiore società mineraria al mondo, ritiene che siaper consentire un ulteriore impegno sulla sua proposta di acquisizione di, una settimana dopo che la rivale ha respinto la sua terza proposta di acquisizione.Il2024, BHP Group ha annunciato una proposta rivista per una combinazione con Anglo American e il board di Anglo American ha annunciato una proroga aldel termine ultimo per BHP per presentare un'offerta per Anglo American.BHP ha proposto "unaintese ad affrontare le preoccupazioni di Anglo American riguardo alla struttura della transazione proposta", si legge in una notaBHP è "fiduciosa che le misure proposte al board di Anglo American forniscano un percorso praticabile per risolvere le questioni sollevate da Anglo American e. BHP ha considerato le transazioni precedenti di mercato e ritiene che i rischi siano quantificabili e gestibili. BHP ha già preso in considerazione i costi associati a questi rischi nel rapporto di offerta della sua proposta"BHP ha indicato che sarebbe anche disposta a discutere un'adeguata, pagabile da BHP, in caso diantitrust e normative, anche in Sud Africa.BHP ritiene che le misure proposte forniscano "una sostanzialeper gli azionisti di Anglo American e integrino il significativo aumento di valore che gli azionisti di Anglo American riceveranno dalla potenziale combinazione".