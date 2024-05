Crolla American Airlines, pesano risultati e uscita Vasu Raja

American Airlines

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 15,51%. A pesare sulle azioni contribuisce la decisione presa dalla compagnia aerea di tagliare l’ outlook per il secondo trimestre, annunciando anche l’uscita di scena del suo Chief Commercial Officer, Vasu Raja.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,05 USD. Prima resistenza a 11,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,75.