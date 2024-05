Goldman Sachs cauta sul ritorno degli acquisti sulle small cap europee

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Lesono scese del 13% dalla fine del 2021, mentre le large cap sono aumentate dell'11%. Ciò è stato principalmente determinato da un derating da quando le banche centrali hanno intrapreso il ciclo di rialzo dei tassi, e le Small ora vengono scambiate con uno, una delle loro valutazioni relative più basse dalla crisi finanziaria globale. Lo si legge in un report diMentre ci avviciniamo al primo taglio della BCE, che gli economisti di Goldman Sachs prevedono per giugno, la crescita del PIL del primo trimestre dell'Eurozona è stata più forte del previsto e l'attività di M&A è in ripresa, gli investitori si chiedonoLe small cap hanno sovraperformato nel quarto trimestre del 2023, quando i tagli dei tassi hanno iniziato a essere prezzati. Da inizio anno hanno restituito 2/3 di questa sovraperformance, poiché i mercati hanno rinviato i tagli. Gli economisti di Goldman Sachs hanno appena posticipato le previsioni del primo taglio della BoE e della Fed ad agosto e settembre. La loro visione è simile a quella del mercato e quindi "delle small cap", viene sottolineato.