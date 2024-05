Prysmian, ok da antitrust USA ad acquisizione di Encore Wire

Prysmian

Encore Wire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che il waiting period ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act relativo all'diè scaduto il 28 maggio 2024.Pertanto, detta acquisizione è stataIl perfezionamento dell'acquisizione rimanedi Encore Wire rappresentanti almeno la maggioranza del capitale avente diritto di voto e al verificarsi delle altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di transazione.