Renault forte in Borsa dopo la promozione di Goldman Sachs

Renault

Goldman Sachs

Renault

(Teleborsa) - La casa automobilistica francesespicca sul CAC 40 nella giornata odierna, con le azioni che beneficiano delladia "" da "neutral", con il target price che passa a 70 euro per azione dai precedenti 51 euro."Crediamo che iRenault per il 2024 possano contribuire in modo incrementale del 21,5%/30,5% all'EBIT automobilistico nel 2024/25, rispetto al 2023", hanno affermato gli analisti.Buona la performance di, che si attesta a 52,66 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53,49 e successiva a 54,87. Supporto a 52,11.