Foot Locker, l'utile cala meno delle attese nel primo trimestre

Foot Locker

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 4 maggio 2024) conin calo del 2,8% a 1.874 milioni di dollari, rispetto alle vendite di 1.927 milioni di dollari del primo trimestre del 2023. Escludendo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, le vendite totali del primo trimestre sono diminuite del 2,4%. Lesono diminuite dell'1,8%, incluso un impatto di 220 punti base derivante dal continuo riposizionamento del banner Champs Sports. Le vendite comparabili globali di Foot Locker e Kids Foot Locker sono aumentate dell'1,1%.L'è stato di 8 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 36 milioni di dollari del corrispondente periodo dell'anno precedente. Su base rettificata, l'utile è stato di 21 milioni di dollari, rispetto ai 66 milioni di dollari di un anno fa. L'è sceso a 0,22 dollari (superiore alle stime degli analisti di 12 centesimi), rispetto a 0,70 dollari."Abbiamo avuto un buon inizio d'anno, il che dimostra che il nostro piano Lace Up sta funzionando - ha commentato la- Abbiamo ottenuto risultati di vendita comparabili e un margine lordo in linea con le nostre aspettative, mentre gli utili per azione hanno sovra-performato grazie alla gestione disciplinata delle spese e ad alcuni cambiamenti favorevoli nei tempi di spesa. È importante sottolineare che siamo ben posizionati con nuovi assortimenti mentre ci avviciniamo alla stagione estiva e al rientro a scuola e siamo lieti di riaffermare le nostre prospettive per l'intero anno".Lesono diminuite del 5,6% su base annua. Foot Locker ha confermato laper l'intero anno.