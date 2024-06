BCC Iccrea e BNP Paribas Cardif perfezionano partnership strategica

BNP Paribas

(Teleborsa) -, Compagnia assicurativa del Gruppo, e, Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, annunciano oggi il perfezionamento della partnership strategica in ambito assicurativo - ramo Vita in Italia., Compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo BCC Iccrea, nata nel 2008 per offrire i prodotti del ramo vita, sia risparmio che protezione. L’accordo , spiega una nota, prevede la possibilità, per BNP Paribas Cardif, di estendere la durata della partnership fino a un totale di 15 anni, rilevando una partecipazione ulteriore, pari al 19%, in BCC Vita.Il trasferimento della partecipazione azionaria rappresenta l’atto conclusivo dopo la sottoscrizione degli accordi preliminari nel novembre 2023 e l’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.La Partnership costituisce per BNP Paribas Cardif un’operazione di "significativo valore strategico", rafforzando ulteriormente la posizione sul mercato della bancassicurazione e consentendole di diversificare attraverso nuove reti di distribuzione, in particolare in Italia. Per il Gruppo BCC Iccrea l’accordo, maturato dopo un articolato iter di selezione che ha coinvolto diverse primarie compagnie assicurative nazionali ed europee, consentirà di "potenziare e uniformare sul fronte della bancassurance" l’offerta delle 115 BCC aderenti al Gruppo, dando continuità all’impegno profuso da BCC Vita.La proposta di BNP Paribas Cardif è stata particolarmente apprezzata in termini di offerta, concretandosi in una proposta mirata sulle esigenze dei clienti, che coniuga la componente tecnico-assicurativa con l’esperienza nello sviluppo di prodotti personalizzati per il Gruppo BCC Iccrea, a supporto della rete distributiva.